SP-BSP गठबंधन पर आदित्यनाथ का हमला, कहा- नंदी बाबा सपा की सभाओं में पूछते हैं कसाइयों के मित्र कहां हैं?

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के छह चरण पूरे हो चुके हैं. 7वें और अंतिम चरण से पहले सभी पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं. आखिरी चरण में कुल 59 सीटों पर मतदान होने हैं. नतीजे 23 मई को आएंगे. इन सबके बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है. इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सोमवार को कुशीनगर में सपा-बसपा गठबंधन (SP-BSP Alliance) पर जमकर हमला बोला. हाल ही में कन्नौज में सपा-बसपा गठबंधन की रैली में सांड घुसने की घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नंदी बाबा भी सपा की सभा में पूछते हैं कि कसाइयों के मित्र कहां हैं, उन्हें ठीक कर देता हूं?

बता दें कि बीते 25 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल के चुनाव क्षेत्र कन्नौज में एक सांड ने मुसीबत खड़ी कर दी थी. सांड ने ऐसा उत्पात मचाया कि अखिलेश यादव और मायावती का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाने के कारण काफी देर तक आसमान में ही मंडराता रहा. उग्र सांड ने एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया. आखिरकार अखिलेश को यूपी के डीजीपी को फोन करके मदद मांगनी पड़ी.

UP CM in Kushinagar: Nandi (bull) is going to SP's rallies and asking "where are the friends of butchers?" saying it'll give them a lesson. I said to Nandi baba, elections are going on, MCC is in place, please spare them at this time, you can continue your work after elections. pic.twitter.com/rFcuO78sbA