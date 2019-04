पीएम मोदी के 'तू' वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने उड़ाया मजाक, बोलीं- अंग्रेजी में कोई कैसे तू-ता कहेगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से उनके व्यक्तिगत जीवन पर कई सवाल पूछे और उन्होंने बेहद ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया. इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने उनके खान-पान, पहनावे, रहन-सहन और पुरानी यादों को ताजा करते हुए कई सवाल पूछे. जिसपर पीएम ने अपने अनुभव शेयर भी किए. इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की भी चर्चा की. जिसमें उन्होंने कहा कि 'हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, तू-ता करके ही बुलाते हैं एक दूसरे को.' यह क्लिक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया.

बेगूसराय : चुनावी सभा में 'नमूना' कहने पर कन्हैया ने अमित शाह को यह दिया जवाब

वीडियो इस हद तक वायरल हो गया कि ट्विटर पर तमाम नेताओं व यूजर्स ने इसका मजाक बना दिया. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इसका मजाक उड़ाया. उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, ''मेरे अज्ञानता के लिए मुझे माफ करिए, लेकिन अंग्रेजी में कोई कैसे तू-ता कहता है? मुझे यकीन है कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर चाय कुछ खास है जो मन को लुभाती है.'' पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स भी कुछ ऐसे ही मजाक बना रहे हैं.

Excuse my ignorance but how does one say tu taan in English? I am certain the chai at 7 Lok Kalyan Marg is laced with something special that muddled the mind. https://t.co/nWsS8lPxe6