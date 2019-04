सिद्धू ने PM मोदी पर साधा निशाना, वोटर्स से कहा, 'एक गलत वोट आपके बच्चों को चायवाला, पकौड़ेवाला या...'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के चौथे चरण का चुनाव (Fourth Phase Election) देशभर के 9 राज्यों में 72 सीटों पर चल रहा है. ऐसे में तमाम राजनेता अपने बयानों व ट्विटर के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं. पूर्व क्रिकेटर व राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने भी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी (BJP) सरकार के खिलाफ निशाना साधा है. उन्होंने वोटर्स से कहा है कि एक गलत वोट आपके बच्चों को चायवाला, पकौड़ेवाला या चौकीदार बना सकता है. इस ट्वीट के जरिए सिद्धू ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार लिखा हुआ है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, 'एक गलत वोट आपके बच्चों को चायवाला, पकौड़ेवाला या चौकीदार बना सकता है. बाद में पछतावे से अच्छा है कि रोकथाम के लिए पहले ही तैयार रहे.'' पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त कार्यवाही की थी. चुनाव आयोग (Election Commission) ने सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगा दी थी.

Better prevent and prepare, rather then repent and repair...