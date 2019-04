वोट डालकर लौटी एक्ट्रेस को आया गुस्सा, बोलीं- ट्विटर पर दिखाओ लंबी जुबान और ज्ञान...

टीवी सीरियल 'एफआईआर (FIR)' में चंद्रमुखी चौटाला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) का अंदाज ही निराला है. आज लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) के चौथे चरण का मतदान चल रहा है और मुंबई में भी वोटिंग हो रही है. टेलीविजन एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने भी वोट डाला. लेकिन बेबाक तेवर रखने वाली कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने वोट डालने के बाद अपनी तस्वीर तो सोशल मीडिया पर डाली ही उसके साथ ही सोशल मीडिया पर ज्ञान बघारने वाले लोगों को भी जमकर लताड़ा.

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के डायरेक्टर ने ट्वीट पर दिया जवाब, लिखा- 'कमल तो खिला...देश भी कीचड़...'

आज मुंबई में वोट डालने के बाद टेलीविजन और पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने ट्वीट कियाः 'आज वोटिंग के लिए कोई लाइन नहीं, कोई भीड़ नहीं...मॉल में इतनी भीड़ लगा लेते हो कपड़े चुनने के लिए लेकिन अपना असली हक नहीं चाहिए? सिर्फ यहां ट्विटर पे दिखाओ लंबी जुबान और ज्ञान! वाह री पब्लिक.' इस तरह कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने अपने अंदाज में लोगों की खबर ली है और उन्हें वोट डालने के लिए आगे न आने के लिए गुस्सा भी किया है.

Vote Mumbai !!! Go with your friends , make a fun plan after that ,call as many you know and go and vote please !!!! pic.twitter.com/Px0LvEWvdg