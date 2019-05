'देश गालीभक्‍ति से चलेगा या राष्‍ट्रभक्‍ति से चलेगा?' मध्‍यप्रदेश के रतलाम में अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस (Congress) पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान का फिर जिक्र किया, जिसमें 1984 के सिख दंगों को के विषय में पित्रोदा ने कहा था कि 'हुआ तो हुआ'. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं, ये रतलाम के संस्कार हैं, कि हम मां भारती के वंदन से अपना काम शुरु करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है. पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते.

पीएम मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा इसके लिए कांग्रेस का एक ही जवाब है, 'हुआ तो हुआ'. उन्‍होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहां के सपूत लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह जी ने आग के दौरान अपने युद्धपोत को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. मैं उन्हें और उनके परिवार को नमन करता हूं. लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का नामदार परिवार है. ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं. जब सवाल उठते हैं तो वो कहते हैं, 'हुआ तो हुआ'. पीएम मोदी ने कहा कि बोफोर्स तोप घोटाले, पनडुब्‍बी घोटाले, हेलीकॉप्‍टर घोटाले पर कांग्रेस का जवाब है, 'हुआ तो हुआ'.

अपने भाषण में पीएम मोदी सेना की स्‍थ‍िति का जिक्र करते हुए कहा कि इनके (कांग्रेस) राज में, हमारे वीर सपूतों को बुलेटप्रूफ जैकेट तक नहीं मिल पाती थी. आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में हमारे वीर साथी अपनी जान गंवा देते थे. ये लोग कहते थे, 'हुआ तो हुआ'. पीएम मोदी ने भोपाल गैस कांड और कॉमनवेल्‍थ घोटालों का जिक्र किया और कहा कि इस पर भी कांग्रेस का जवाब यही होता है, 'हुआ तो हुआ'.

#WATCH PM Narendra Modi in Ratlam,Madhya Pradesh: These 'Mahamilavati' people are saying 'hua toh hua', but the country is now saying 'mahamilavati logon ab bohot hua', enough is enough. pic.twitter.com/tOZRPMydSI