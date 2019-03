मेरठ के बाद रुद्रपुर में बोले पीएम मोदी- पाक के हीरो बनने वालों को माफी नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यूपी के मेरठ में एक रैली (PM Meerut Rally) को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव प्रचार (Lok Sabha Election) का आगाज किया था. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. मेरठ के बाद उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली (PM Rudrapur Rally) को संबोधित किया. जहां उन्होंने कहा कि 2019 चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, वो यहां मिनी इंडिया में देखकर साफ-साफ दिखाई दे रहा है. जिस उत्तराखंड का सपना हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था. वो आज साकार होता दिख रहा हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के वीर सैनिक को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, देश के सेनानायक को अपशब्द कहे जा रहे हैं. ये उत्तराखंड वीरों की भूमि है, इस भूमि पर देश के चौकीदार को आशीर्वाद देने के लिए इतने सारे चौकीदार एक साथ निकल पड़े हैं. जिस प्रकार देश के अलग-अलग हिस्से से यहां आकर लोगों ने, यहां के लोगों के साथ मिलकर काम किया है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता है. ऐसे ही एकजुट होकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं.

- सैनिक धाम के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे वीर जवानों की वीरता पर सवाल उठाना क्या सही था? जब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो वीर जवानों पर ऐसे सवाल करना सही, क्या सेनाध्यक्ष को झूठा कहना सही था?: पीएम मोदी

- पकिस्तान का हीरो बनने की चाहत में भारत विरोधी बयान देने वालों को क्या देश की जनता माफ़ करेगी?: पीएम मोदी

PM Modi in Rudrapur,Uttarakhand: When we entered the homes of the terrorists and killed them then is it right to question valour of our jawans? Is it right to abuse our Army Chief? Will people forgive those who give anti-national statements just to become a hero in Pakistan? pic.twitter.com/KTvGfmsHmI