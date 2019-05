आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले PM मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से की यह अपील, देखें VIDEO

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के छह चरण पूरे हो चुके हैं. 7वें और अंतिम चरण से पहले सभी पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं. सातवें और अंतिम चरण में पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी (Varanasi Lok Sabha Seat) में भी चुनाव होने हैं. चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के नाम संदेश में मंगलवार को आह्वान किया कि अवाम मतदान में नया रिकॉर्ड बनाते हुए भाजपा को जिताए. पीएम मोदी (PM Modi) ने काशी के नाम एक मीडिया संदेश में कहा, 'मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले पांच वर्षों में जनभागीदारी के तहत वाराणसी विकास की जिस राह पर चल पड़ा है, वह देश के लिए एक मिसाल है.'

