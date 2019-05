प्रियंका गांधी ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा-अर्चना, साथ दिखे एमपी मुख्यमंत्री कमलनाथ- देखें Video

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने सोमवार को उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) में पूजा-अर्चना की और उसके बाद उज्जैन में रोड शो किया. इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) पहली बार मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार करने आईं हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया, ‘‘प्रियंका आज दोपहर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने गईं और उन्होंने वहां बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की. वह मंदिर में एक घंटे से अधिक समय तक रहीं.''

