राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले- असली स्मार्ट सिटी अच्छे नेता बनाते हैं, हम विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया. उन्होंने पीएम मोदी स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात पर तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी अच्छे नेता ही बनाते हैं तथा उनकी पार्टी की सरकार बनने पर स्थानीय मेयर एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर शहरों में जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा: "असली स्मार्ट सिटी अच्छे नेताओं द्वारा बनायी जाती हैं. शहरों में जीवन स्तर सुधारने के लिए हम सीधे निर्वाचित मेयर और निर्वाचित निकायों के साथ मिलकर काम करेंगे." राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा: "प्रशासन विशेषज्ञों की बहुद्देशीय टीमों द्वारा संचालित किया जाएगा . ये टीमें मेयर एवं निकायों के प्रति जवाबदेह होंगी."

Real smart cities are built by good leaders.



To improve quality of life in our cities we will move to directly elected Mayors with 5 yr terms & elected councils.



Administration will be run by multidisciplinary teams of specialists & experts accountable to the Mayor & council.