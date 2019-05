हेलीकॉप्टर में आई खराबी को राहुल गांधी ने खुद किया ठीक, देखें वीडियो

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जोरदार तरीके से चुनावी कैंपेन में लगे हैं. शुक्रवार को वह हिमाचल प्रदेश के ऊना में कैंपेन करने पहुंचे लेकिन इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई जिसे वह खुद सही करते हुए दिखाई दिए. उनके साथ हेलीकॉप्टर के पायलेट भी मौजूद दिखे. कांग्रेस (Congress) ने फेसबुक पर इस वाकये का वीडियो शेयर किया है. वहीं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया. राहुल के इस पोस्ट को 93 हजार से ज्यादा लाइक मिले और कमेंट्स में लोगों ने उनके इस व्यवहार की तारीफ की. इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने लिखा, 'सर हम आप पर विश्वास करके हैं और आपका समर्थन करते हैं.'

CP : @RahulGandhi Helping get our

helicopter going :) in Una, Himachal Pradesh. pic.twitter.com/JOUuYlj2cV