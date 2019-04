भाजपा सांसद उदित राज की धमकी: टिकट नहीं मिला तो छोड़ दूंगा बीजेपी

उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने मंगलवार को कहा कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदार के रूप में नहीं उतारा गया तो वह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे. भाजपा दिल्ली की छह सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है.

उदित राज ने ट्वीट किया, "मैं टिकट मिलने का इंतजार कर रहा हूं. अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं पार्टी को अलविदा कह दूंगा." उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा- मैं अब भी आशान्वित हूं कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और बीजेपी से नामांकन दाखिल करूंगा, जहां मैंने काफी मेहनत की है. मुझे उम्मीद है कि मुझे बीजेपी द्वारा ही बीजेपी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा.

