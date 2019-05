VIDEO: वरुण गांधी का एक और विवादित बयान- 'जो लोग पहले सैफई में कंडे उठाते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे'

चुनावी सरगर्मियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है. इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) के विवादित बयान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वरुण गांधी गठबंधन के लोगों को पाकिस्तान का बता रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला. वरुण गांधी (Varun Gandhi News) ने मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) और अखिलेश यादव (Akhileh Yadav) पर बिना नाम लिए हमला बोला. वरुण ने कहा कि जो लोग सैफई में 15-20 साल पहले गोबर के कंडे उठाते थे, वह आज पांच-पांच करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं. यह पैसा जनता है न की इनके दादा का. उन्होंने कहा कि मैं यहां मां के लिए, बल्कि अपनी मां के नाम पर वोट मांगने आया हूं. यह पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी (Varun Gandhi Video) ने कोई विवादित बयान दिया हो. इससे पहले भी कई बार वह विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं.

वरुण गांधी के इस बयान पर सपा सांसद और मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने पलटवार किया.

धर्मेंद्र यादव ने ट्वीट किया, 'सैफई वाले हल चलाना भी जानते हैं और हुकूमत चलाना भी जानते हैं. परंतु वरुण गांधी जैसे लोग जो हमेशा से दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित समाज से दुर्भावना रखते आए हैं, वे सामंतशाही सोच के पक्षधर ही रहेंगे. अभी कुछ दिन पहले तक महागठबंधन से टिकट की जुगत में थे, अब साक्षात हार को देखकर बौखला गए हैं.

#WATCH BJP LS candidate from Pilibhit, Varun Gandhi in Sultanpur says, "Mai ek hi cheez aapko kehna chahta hoon, kisi se darne ki koi zarurat nahi hai....Mai khada hoon yaha pe, mai Sanjay Gandhi ka ladka hoon, mai in logon se apne jute khulvata hoon" (2.4.19) pic.twitter.com/LnA8kVDivu