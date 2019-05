जब नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों पर भड़क गए अमर सिंह, बोले-आसमान पर थूकोगे तो...

पीएम नरेंद्र मोदी(PM Modi) पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू(Navjot Singh Sidh) के लगातार तीखे हमलों ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह(Amar Singh) को बेचैन कर दिया है.उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर करारा हमला बोला है. नरेंद्र मोदी पर तीखे बयानों को लेकर सिद्ध को संबोधित करते हुए अमर सिंह ने कहा है कि अगर आसमान पर थूकोगे तो थूक चेहरे पर ही गिरेगा. देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता. अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए वीडियो में अमर सिंह ने कहा है कि राजनीति में विवाद स्वाभाविक है. नरेंद्र मोदी का भी गुजरात में शंकर सिंह बाघेला और केशुभाई पटेल से विवाद हो चुका, मगर उन नेताओं के बारे में नरेंद्र मोदी ने कभी गलत बातें नहीं कहीं. खुद का केस बताते हुए अमर सिंह ने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी से दो-दो बार निकाला गया, मगर आपको तो नहीं निकाला गया. सिर्फ बीजेपी ने अरुण जेटली के लिए टिकट काटा. बावजूद इसके आपकी पीड़ा को समझते हुए बीजेपी ने राज्यसभा भेजा. आपने इसे स्वीकार भी किया. फिर कांग्रेस में जाने के लिए आपने राज्यसभा से इस्तीफा भी दे दिया.यह आपका अधिकार भी है. मैं आपको जेंटलमैन समझता रहा. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं हैं.

सिद्धू जी गाना गुनगुनाइए

राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि आप गाना बहुत गाने गुनगुनाते हैं और चुटकुले कहते हैं. इसलिए आपके एक गाना गुनगुनाने की जरूरत है. वो अफ़्साना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन....उसे इक ख़ूब-सूरत मोड़ दे कर छोड़ना अच्छा....चलो फिर अजनबी बन जाएं हम दोनों... अमर सिंह ने कहा कि देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए. आसमान पर थूकने पर थूक अपने ही चेहरे पर गिरता है.

