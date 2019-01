गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश भी नहीं पढ़ पाईं कमलनाथ की मंत्री, बोलीं- अब कलेक्टर साहब पढ़ेंगे

देशभर में गणतंत्र दिवस की धूम के बीच मध्य प्रदेश में एक अजीब नजारा देखने को मिला. मध्य प्रदेश की एक मंत्री को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ना था, मगर उनकी जगह अचाकन कलेक्टर को पढ़ते देख सभी हैरान रह गए. दरअसल, मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ग्वालियर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के गणतंत्र दिवस के संदेश को भी ठीक से पढ़ नहीं पाईं. बीच में ही उन्होंने कलेक्टर को पढ़ने को कहा और तब जाकर कलेक्टर ने संदेश को पढ़कर पूरा किया.

मध्य प्रदेश: सरकारी कर्मचारी को गाली और धक्के देते कैमरे में कैद हुईं MLA, कहा- हमें किसी का डर नहीं

दरअसल, जब मंत्री इमरती देवी संदेश पढ़ रही थीं, तब कलेक्टर साहब भी उन्हीं के पास में मौजूद थे. मंत्री इमरती देवी को सीएम कमलनाथ का संदेश पढ़ना था. मगर वह नहीं पढ़ पाईं, तब जाकर उनके बदले वहीं मौजूद डीएम ने संदेश पूरा किया. हालांकि, इस दौरान पीछे मुड़कर मंत्री इमरती देवी ने जाने की कोशिश की, मगर फिर मुड़ गईं और डीएम के पास रुक गईं.

SDM को धमकाने वाले विधायक बोले- वो मेरी बेटी जैसी हैं, उन्हें डांटना मेरी नैतिक जिम्मेदारी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री इमरती देवी अटक-अटक कर भाषण पढ़ रही हैं. कुछ देर तक वो प्रयास करती हैं, मगर जब उनसे नहीं हो पाता है तो वह मुस्कुरा कर कहती हैं कि अब कलेक्टर साहब पढ़ेंगे. इसके बाद कलेक्टर साहब भी हंसने लगते हैं और भाषण पढ़ने के लिए पोडियम पर आ जाते हैं.

हालांकि, वीडियो वायरल होता देख मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी ने सफाई दी और कहा कि मैं बीते दो दिनों से बीमार थी, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं. मगर अब ठीक है. कलेक्टर ने ठीक से पढ़ा.

Madhya Pradesh Minister Imarti Devi: I was sick for the past two days, you can ask the doctor. But it is okay. the collector read it (the speech) properly. pic.twitter.com/JDQGI9WDuR