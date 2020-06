NPP विधायकों ने मणिपुर में बिरेन सिंह सरकार के प्रति समर्थन जताया

राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने ट्वीट किया, ‘‘ श्री कोनार्ड संगमा और श्री हेमंत विश्व सरमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला और सभी चार विधायकों ने मणिपुर में भाजपा नीत सरकार के प्रति अपना समर्थन पत्र दिया.''

A delegation of National People's Party led by Shri @SangmaConrad alongwith Shri @himantabiswa called on me and all the 4 MLAs gave their letter of support to BJP led Government in the State of Manipur. pic.twitter.com/N1Ehs9OceV