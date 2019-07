यो यो हनी सिंह ने भांगड़ा-हिप हॉप सॉन्ग की पेश की पहली झलक, देखें धमाकेदार वीडियो

अपने जबरदस्त गानों और रैपिंग से धमाका करने वाले यो यो हनीं सिंह (Yo Yo Honey Singh) एक बार फिर अपने गाने से सबका दिल जीतने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपने इस अपकमिंग सिंगल के नाम और रिलीज डेट का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. दरअसल, मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) जल्द ही पुराने क्लासिक पंजाबी गीत 'गुर नालो इश्क मिठा' का एक नया वर्जन पेश कर रहे हैं. इतना ही नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) ने भारत का पहला भांगड़ा-हिप हॉप भी पेश करने की कोशिश की है. हनी सिंह का यह दमदार गाना 24 जुलाई को अपना धमाल मचाने के लिए तैयार है.

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान लंदन की लड़की को दे बैठे दिल, मम्मी को भी आई पसंद...



अपने अपकमिंग गाने की जानकारी यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है 'यो यो के गाने का बड़ा खुलासा.' अपनी इस पोस्ट के जरिए हनी सिंह ने न सिर्फ गाने की रिलीज डेट बताई है, बल्कि इसके नाम का भी खुलासा किया है. बता दें कि हनी सिंह काफी दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस गाने को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा रहे थे. इससे पहले उन्होंने अपकमिंग सॉन्ग का पोस्टर रिलीज करते हुए भी सोशल मीडिया पर खूब धमाका किया था.

अनूप जलोटा की मां का हुआ निधन, 85 वर्ष की थी उम्र

Lao ji pesh hai #FirstLook of India's first Bhangra Hip-Hop song. Keep it locked for more info. #CominSoon#YoYoHoneySingh#YoYo@TSeries@itsBhushanKumar#PreetSinghDirector#bobbysuri@YoYoOxide@RdmMediapic.twitter.com/fJQMT5qS75