आसिम रियाज को मम्मी से मिलवाने ले गईं हिमांशी खुराना, इंटरनेट पर Photo हुई वायरल

आसिम रियाज (Asim Riaz) और हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) की जोड़ी लोगों की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है. दोनों 'बिग बॉस 13' से ही साथ हैं और शो के बाहर भी साथ नजर आते हैं. खास बात तो यह है कि अब हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने आसिम रियाज को अपनी मम्मी से भी मिलवा दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मम्मी और आसिम रियाज (Asim Riaz) के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें तीनों साथ में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. हिमांशी, आसिम और एक्ट्रेस की मम्मी की यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, साथ ही लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने आसिम रियाज (Asim Riaz) और अपनी मम्मी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "तू कल्ला ही सोहना नई...मेरी मम्मी भी सोहनी आ." फोटो में तीनों साथ में हंसते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना जल्द ही एक गाने में भी नजर आने वाले हैं. इसकी शूटिंग से जुड़ी कई फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों का अंदाज देखने लायक है.

Hahahah Ye hui na hamari Bhabhi wali baat... Bas ese h khush raho aap...cz aap dono ki khushi ek dusre m hai..aur humari aap dono m :) We love u #AsiManshi



Let NOTHING pull that smile down..Even Asim dsnt like that :) pic.twitter.com/heQJZSQPom