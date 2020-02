आसिम रियाज को कार में बैठा देख सेल्फी लेने आए फैंस तो बिग बॉस कंटेस्टेंट ने यूं दिया रिएक्शन- देखें Video

They Chased Asim's Car At 120Km/Hr They Met Asimwoah @asimriaz77.official You Are The Best! . . #asimforthewin #asimhimanshi #asimwinninghearts #asimriaz #asimsquad #asimdeservestrophy #asim #asimplefavor #asimriyaz #asimanshi #asinaaz #lonewarriorasim #unstoppableasim #nationwithasim #viewerschoiceasim #istandbyasim #inspirationasim #sheraayasher #stopbullyingasim #showstopperasim #champ

A post shared by ASIM RIAZ FAN (@magical_boy_asim_) on Feb 23, 2020 at 2:07am PST