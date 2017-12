Bigg Boss 11: इस हफ्ते प्रियांक शर्मा हो सकते हैं बाहर, लव त्यागी के Safe होने का ये रहा सबूत

खास बातें प्रियांक और लव त्यागी इस हफ्ते हैं नॉमिनेट सोशल मीडिया पर लव त्यागी को पसंद कर रहे हैं लोग पोल के मुताबिक प्रियांक हो सकते हैं बाहर

Initial Voting Trend:



Luv Tyagi leading by huge margin.



RT 🔃 if you’re happy #BiggBoss11#BB11 — Bigg Boss (@itsbiggboss) December 25, 2017

बिग बॉस सीजन 11 में अभी कुल 6 कंटेस्टेंट बचे हुए है और 13वां हफ्ता आज का एपिसोड शूट होने के बाद खत्म हो जाएगा. साथ ही इस हफ्ते नॉमिनेट हुए दो सदस्य लव त्यागी और प्रियांक शर्मा में कोई एक बिग बॉस के घर से बाहर हो जाएगा. इसका खुलासा शनिवार या रविवार के आने वाले एपिसोड के 'वीकेंड का वार' में पता चलेगा. लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज यानी गुरुवार को नॉमिनेट हुए दोनों सदस्यों को वोट करने का आखिरी दिन है.वोटिंग में लव त्यागी और प्रियांक दोनों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर जहां लव त्यागी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है वहीं प्रियांक की फैन फॉलोइंग कम होती दिख रही है.लव त्यागी को सोशल मीडिया पर काफी लोग पसंद कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि लव ने पिछले 2-3 हफ्ते में खुद को काफी इम्प्रूव कर लिया है. बिग बॉस के घर में शुरु से लेकर अभी तो दोनों एक अच्छे दोस्त के रूप में खेलते हुए आए, लेकिन अब व्यूअर्स को दो में से किसी एक को चुनना होगा.ट्विटर पर प्रियांक और लव त्यागी को लेकर कई पोल किए जा रहे हैं. पोल के मुताबिक देखा जाए तो दोनों के वोटिंग पर्सेंटेज काफी करीब है, लेकिन लव को बचाने के लिए इस बार ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं. जिससे प्रियांक शर्मा पोल में वोटिंग के मामले में पिछड़ रहे हैं.ट्विटर को यूजर्स के मुताबिक देखा जाए तो इस हफ्ते बाहर होने वाले सदस्य प्रियांक शर्मा हो सकते हैं. तो वहीं पड़ोसी बनकर आए लव त्यागी अब लोगों के काफी फेवरेट बनते जा रहे हैं. जिसकी वजह से वह इस हफ्ते सेफ होकर बिग बॉस सीजन 11 के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं.