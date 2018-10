बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) के घर में जब भी लग्जरी टास्क की बारी आती है तो कुछ ही ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जिनका इफर्ट्स ज्यादा देखने को मिलता है. मुजफ्फरपुर से आए दीपक ठाकुर बिग बॉस में अपना धाक जमाने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं. वह अपने चालबाजी और दिमागी खेल के बलबूते बीबी हाउस के अन्य सदस्यों को इशारों पर नचा रहे हैं. इस हफ्ते चल रहे पोल्ट्री फार्म टास्क के दौरान दीपक ठाकुर ने सिंगल्स के सभी सदस्यों को बाहर करके कप्तान बनने की दावेदारी पक्की कर ली है. गुरुवार को होने वाले कैप्टनसी टास्क में हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वालीं मेघा धाडे और दीपक ठाकुर के बीच जंग देखने को मिलेगी.सोशल मीडिया पर बिग बॉस के फैन पेज अक्सर घर के अंदर की जानकारी पहले दे देते हैं. द खबरी नाम के ट्विटर पेज के मुताबिक दीपक ठाकुर घर के अगले कप्तान बनने वाले हैं. दीपक ठाकुर ने टास्क में अपने ग्रुप के साथ खेलते हुए लगभग सभी प्रमुख विरोधी साथियों को रेस से बाहर कर दिया. रोमिल के साथ मिलकर पहले दीपक ठाकुर अपनी पूर्व जोड़ीदार उर्वशी को कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन रोहित ने उन्हें गेम से बाहर कर दिया तो अगले दावेदार दीपक ठाकुर खुद बन बैठे. अब दीपक के कप्तान बनने की संभावना ज्यादा हो गई. वहीं श्रीसंत घरवालों को दीपक ठाकुर के खिलाफ भड़काते हुए नजर आए. उनका कहना है कि दीपक ठाकुर यदि कप्तान बनते हैं तो घर का कोई भी काम नहीं करेंगे.

Breaking! #DeepakThakur is new captain of the house



