बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) में इस हफ्ते कप्तान बनने के लिए हिटमैन टास्क काफी इंटरेस्टिंग रहा. इस टास्क में कंटेस्टेंट के बीच जबरदस्त पंगा देखने को मिला. इस सीजन के मास्टरमाइंड कहलाने वाले खिलाड़ी रोमिल चौधरी (Romil Chaudhary) ने अपने शातिर दिमाग का यूज करते हुए कप्तानी के दावेदार बन गए. वहीं दूसरी तरफ शिवाशीष ने भी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए रोमिल चौधरी को टक्कर देने के लिए कप्तान बनने के लिए दावेदार बन गए. गुरुवार को आने वाले एपिसोड में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिलने वाली है. दोनों ही कंटेस्टेंट कप्तान बनने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे.कप्तानी के इस दौड़ में सबसे पहले टीआरपी नाम से टास्क होता है, जिसमें चैट शो, डांस और इनफोटेनमेंट होता है. इस टास्क के दौरान कुछ ऐसा होता है कि कप्तान का फैसला नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिग बॉस इस टास्क को रद्द कर देते हैं और फिर एक नया टास्क देते हैं. जिसमें दो कुर्सियां रखी जाती है, जिसपर आखिर तक बैठे रहने वाला दावेदार विजेता होगा और घर का नया कप्तान. रोमिल चौधरी इस टास्क को जीतने के लिए किसी भी हालात तक बैठे रहने की कसम खाते हैं. वहीं शिवाशीष भी अपने जिद पर अड़े रहते हैं.

