Bigg Boss 12 Winner Dipika Kakar: दीपिका कक्कड़ के 'बिग बॉस 12' की Trophy जीतते ही होने लगी बधाइयों की बरसात

दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) की ट्रॉफी जीत ली है. दीपिका ने श्रीसंत (Sreesanth) को हराकर खिताब अपने नाम किया. दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakar) और श्रीसंत के अलावा दीपक ठाकुर (Deepak Thakur), रोमिल चौधरी (Romil Choudhary) और करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) भी फाइनलिस्ट बने थे. लेकिन सबको मात देते हुए दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने बाजी मार ली. 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) के पांच फानलिस्ट में से दापिका कक्कड़ अकेली महिला कंटेस्टेंट थीं. 'बिग बॉस 12' का खिताब जीतने के बाद दीपिका काफी खुश नजर आईं. खिताब जीतते ही सलमान खान (Salman Khan) सहित वहां मौजूद सभी प्रतिभागियों ने दीपिका को बधाई दी. दीपिका कक्कड़ के शो जीतने के बाद सोशल मीडिया पर भी उनको बधाई देने वालों की लाइन लग गई.

Dipika Kakar:दीपिका कक्कड़ कौन हैं, जिन्होंने जीती 'बिग बॉस 12' की Trophy, जानें उनके बारे में सबकुछ...

'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) की ट्रॉफी के लिए दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) और श्रीसंत के बीच कांटे की टक्कर हुई. सबसे पहले ट्रॉफी जीतने की रेस से करणवीर बोहरा और रोमिल चौधरी बाहर हुए. उसके बाद दीपक ठाकुर भी बाहर हो गए. दीपिका कक्कड़ टीवी का लोकप्रिय चेहरा हैं, इस लोकप्रिय बहू के लिए फैन्स ने जमकर वोटिंग की और उनको बिग बॉस 12 का खिताब जिता दिया.

Dipika is the most real personality and the one who cares for everyone and never keep anything in her heart, she is very out spoken which I love about her the most. She always perform exceedingly well in Oral tasks. @ms_dipika#DipikaKakarIbrahim#DipikaForTheWinpic.twitter.com/8O3SekiTdq