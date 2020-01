Bigg Boss 13: मधुरिमा तुली का बिग बॉस को लेकर ट्विटर पर छलका दर्द, बोलीं- 24 घंटे मेरे आत्मसम्मान को चोट...

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में बीते हफ्ते मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) को घर छोड़कर जाना पड़ा. विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) से हुए झगड़े और उनकी पैन से पिटाई करने के बाद मधुरिमा तुली को 'बिग बॉस 13' छोड़ना पड़ा. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने बिग बॉस छोड़ने से पहले दो दिन जेल में भी सजा के तौर पर बिताए थे. बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस का सोशल मीडिया पर दर्द छलका है. उन्होंने ट्विटर के जरिए दर्शकों से माफी मांगी है, साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज और आरती सिंह को धन्यवाद भी किया है. मधुरिमा तुली का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

I am really sorry to the viewers who got hurt by my actions. My self respect was getting hampered 24*7 in that house and I couldn't take it anymore. It was not easy being ignored by the one I was expecting the most and it led to my eviction. #BiggBoss13#SalmanKhan@ColorsTV