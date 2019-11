तहसीन पूनावाला से इस शख्स ने पूछा ऐसा सवाल, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने दे डाली पीएम नरेंद्र मोदी की मिसाल

बिग बॉस 13 (Bigg Boss) में नजर आ चुके लेखक तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) अक्सर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में तहसीन पूनावाला ने बिग बॉस (Bigg Boss) जीतने को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मिसाल भी दे डाली है. दरअसल, एक शख्स ने तहसीन पूनावाला का मजाक उड़ते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'आप आउट हो गए, उधर भी कांग्रेसी को वोट नहीं मिले.' ट्रोलर के इस रिएक्शन पर तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने भी जबरदस्त रिएक्शन दिया.

Yes.. I had promised I would win. I learnt from hon @narendramodi ji, that there is no issues in giving bull shit to the people, only the vision must be BIG not the execution!! https://t.co/TRjYVhjmSx