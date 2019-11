बिग बॉस के घर में फिर होने जा रही है वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानें कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) से एक बड़ी खबर सामने आई है. शो के मेकर्स ने इस बार की सीजन को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही कई कंटेस्टेंट्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है. बिग बॉस का यह सीजन अबतक काफी काफी रहा है और बीते एपिसोड में इस बात की घोषणा भी की गई. लेकिन बिग बॉस ने जैसे ही शो को एक्सटेंड करने की बात कही कंटेस्टेंट्स मायूस हो गए. क्योंकि सभी यही सोच रहे थे कि शो अपने फिक्स समय पर ही खत्म होगा. वहीं बिग बॉस के घर में इस बार जिन कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने जा रही है उसकी खबर 'बिग बॉस खबरी' नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर दी गई है.

इस खबर के मुताबिक, बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में एक बार फिर शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) और अरहान खान (Arhaan Khan) की एंट्री होने जा रही है. वहीं एक नई कंटेस्टेंट मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) भी घर में एंट्री होने जा रही है. अरहान खान और शेफाली बग्गा की एंट्री काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) की दोबारा एंट्री हो सकती है, क्योंकि वो वोटिंग के आधार पर घर से बाहर नहीं हुए थे.

