बिग बॉस विनर को सलमान खान से उम्मीद, बोले- सिद्धार्थ को बदनाम कर रही है शहनाज, खबर लेंगे भाईजान

बिग बॉस (Bigg Boss 13) हाउस में इन दिनों शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच कुछ अनबन चल रही थी. हालांकि दोनों के बीच दोस्ती फिर से होती नजर आ रही है लेकिन शहनाज गिल (Shehnaz Gill) लगातार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को उनकी पीठ पीछे निशाना बनाती नजर आ रही हैं. शहनाज गिल चाहती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला पूरे वक्त उन्हें मनाते रहें और उनकी खुशामद करते रहें. लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला इश बात से कई बार इनकार भी कर चुके हैं. जिस वजह से शहनाज गिल उनके लोगों के साथ बैठकर सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ बातें करती हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. शहनाज गिल के इसी व्यवहार को देखते हुए बिग बॉस के विनर रह चुके विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने ट्वीट किया है और उम्मीद जताई है कि इस हफ्ते सलमान खान (Salman Khan) इस मामले पर जरूर नजर डालेंगे.

I hope @BeingSalmanKhan will take up the and stop sid from being further embarrassed by Sana who had been mocking behind his back!



Why should wrong information be fed just for the sake of TRP!



Sid is alone capable of getting the required TRP #SidTheTrpKing !