'द कपिल शर्मा शो' में हुई पुराने सदस्य की वापसी, आते ही कपिल शर्मा पर उतारा गुस्सा- देखें Video

'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में हुई बंपर की वापसी

खास बातें कपिल शर्मा के शो में पुराने सदस्य की हुई वापसी बंपर बने कीकू शारदा ने कपिल शर्मा पर उतारा गुस्सा 'द कपिल शर्मा शो' का वीडियो हुआ वायरल

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में इसके पुराने सदस्य की वापसी हुई है, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. यह पुराना सदस्य कोई और नहीं, बल्कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) की नर्स 'बंपर' है, जिसका किरदार कीकू शारदा (Kiku Sharda) ने बखूबी निभाया था. इस बार भी कीकू शारदा ने बंपर का अवतार अपनाकर जबरदस्त एंट्री मारी है. हालांकि, इस बार 'बंपर' का लुक उनके नर्स के लुक से काफी अलग है. इतना ही नहीं, आते ही उन्होंने कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) पर अपना गुस्सा भी उतारा है. शो में एंट्री करते हुए बंपर ने कपिल से कहा कि वह उन्हें कैसे भूल गए.

'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में बंपर के एंट्री करते ही कपिल शर्मा (Kapil Sharma) हैरान रह जाते हैं, वहीं शो में मौजूद बाकी लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. शो में बंपर का अंदाज काफी लाजवाब होता है. लेकिन एंट्री करते ही बंपर ने अपना सारा गुस्सा कपिल शर्मा पर उतार दिया और कहा, 'आपने मुझे शो में क्यों नहीं बुलाया.' इस पर कपिल शर्मा जवाब देते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिला. कपिल की यह बातें सुनकर बंपर का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने कहा, 'आप कितने भड़क गए हैं कप्पू शर्मा.' कपिल शर्मा और बंपर इस नोंक-झोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

बता दें कि कॉमेडी किंग के शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में इस बार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) फिल्म 'द स्काइ इज पिंक' (The Sky Is Pink) का प्रमोशन करने आएंगे. खास बात यह है कि शो में प्रियंका चोपड़ा ने आते ही कपिल शर्मा की क्लास लगानी शुरू कर दी. इसके अलावा उन्होंने कॉमेडी किंग को अपने सवालों में ही उलझा कर रख दिया. इन सबसे इतर द कपिल शर्मा शो अपने कंटेंट और कलाकारों के जरिए हर हफ्ते धमाल मचाता है, साथ ही यह शो टीआरपी की रेस में भी हमेशा आगे रहता है.

