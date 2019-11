सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्ट में आई बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट, बोलीं- माहिरा ने जानबूझकर लगाया खींचने का आरोप

कलर्स टीवी के सबसे धमाकेदार शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss 13) में इन दिनों घमासान जारी है. ट्रांसपोर्ट टास्क के दौरान माहिरा शर्मा ने सिद्धार्थ शुक्ला पर उन्हें गिराने का आरोप लगाया. सिद्धार्थ शुक्ला के इस व्यवहार को देखते हुए जहां कई घरवालों ने उन्हें 'बिग बॉस' से बाहर करने की मांग की तो वहीं, खुद बिग बॉस ने उन्हें दो हफ्ते के लिए नॉमिनेट करते हुए घर में ही रहने दिया. लेकिन हाल ही में 'बिग बॉस' की पूर्व कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का समर्थन करते हुए माहिरा शर्मा पर निशाना साधा है. इतना ही नहीं, डॉली बिंद्रा ने माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) पर सिद्धार्थ शुक्ला के आसपास घूमने और उनपर जानबूझकर आरोप लगाने की भी बात की है.

#WeSupportSidharthShukla When Mahira deliberately accused sid of pulling her down why Was She deliberately hanging around? @sidharth_shukla after the task going and standing right next to his shoulder to shoulder and telling him dur hato

