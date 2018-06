Dus Ka Dum: कंटेस्टेंट ने पूछा- आपको किसी जानवर ने दौड़ाया, सलमान का जवाब सुन सोच में पड़ जाएंगे आप

#DUSKADUM | Best moment on #SalmanKhan 's show: SK: Kitne % bhartiyon ko kabhi na kabhi kisi jaanvar ne daudaya hai? Contestant: Sir, aapko kabhi kisi jaanvar ne daudaya hai? SK(While slyly hinting towards the black buck case): Dauda hi raha hai yaar.

Do wat ever u want to do man today but b4 8.30pm .. bcoz today is the 1st airing of #DUSKADUM after 9yrs ! hope the connect is still thr n u will enjoy it .#DusKaDumTonight on @SonyTVpic.twitter.com/uWTTGVNPkZ