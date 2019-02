'सुपर डांसर चैप्टर 3' में इस डांस को देख खड़े होकर ताली बजाने लगे जीतेंद्र और जया प्रदा, देखें Video

बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर जीतेंद्र (Jeetendra) हाल ही में सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3 (Super Dancer Chapter 3)' पहुंचे, जहां कंटेस्टेंट्स के डांस परफॉर्मेंस को देख अवाक रह गए. इस शो में जीतेंद्र (Jeetendra) के सामने युवा डांसरों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी. 'सुपर डांसर चैप्टर 3 (Super Dancer Chapter 3)' में जीतेंद्र (Jeetendra) उस समय खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं जब शो के कंटेस्टेंट्स तेजस (Tejas) और तुषार (Tushar) ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. सोशल मीडिया पर इन दोनों प्रतिभागियों का डांसिंग वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों के प्रदर्शन को देख शो के सारे जज सहित मेहमान और दर्शक खड़े होकर ताली बजाते लगते हैं.

कपिल शर्मा के शो पर बच्चा यादव का धांसू लॉजिक, इस वजह से क्रिकेट खेलने लगे फिल्मी स्टार्स - देखें Video

Jeetendra Ji and Jaya Ji had only praises for Tejas and Tushar's never seen before performance. Don't miss this moment, tune-in to #SuperDancerChapter3 this Sat-Sun at 8 PM. @TheShilpaShetty@geetakapur@basuanurag@rithvik_RD@Pparitosh1pic.twitter.com/Kt67Kejdpy