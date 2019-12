बेटी के जन्म पर सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा को दी बधाई, तो कॉमेडी किंग ने यूं दिया रिएक्शन

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के घर में बीते दिनों एक नन्ही परी ने जन्म लिया है. इस पर चारों ओर से खूब सारी बधाइयां मिलीं. कपिल शर्मा शो में डॉ गुलाटी बनकर दर्शकों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने भी उनको बधाई दी थी. अब इस पर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का रिएक्शन आ गया है. उन्होंने सुनील ग्रोवर के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा: 'थैंक्यू पाजी प्यार और शुभकामनाएं." कपिल शर्मा ने इस तरह सुनील ग्रोलर को धन्यवाद कहा है. उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Thank you paji love n best wishes always https://t.co/pESpkH5ZS6