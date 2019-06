कपिल शर्मा इस मेहमान से ले बैठे पंगा, फिर यूं मिली करारी शिकस्त- देखें Video

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) से खूब धमाल मचा रहे हैं. शो पर आए मेहमानों के साथ कपिल शर्मा जमकर मस्ती करते हैं. सोशल मीडिया पर शो के प्रोमो वीडियो भी खूब वायरल होते हैं. इस बार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो पर धावक दुती चंद (Dutee Chand), संदीप सिंह (Sandeep Singh) और बाइचुंग भूटिया (Baichung Bhutiya) नजर आएंगे. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इस दौरान शो को मेहमानों के साथ जमकर मस्ती की. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का एक प्रोमो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कपिल शर्मा दुती चंद के साथ रेस लगाते दिख रहे हैं.

Here's to a fun-filled weekend with Baichung Bhutiya, Sandeep Singh, and Dutee Chand only on #TheKapilSharmaShow this Sat-Sun at 9:30PM.