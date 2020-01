Bigg Boss 13: सिद्धार्थ और आरती की जोड़ी बनाने में जुटीं कश्मीरा शाह, शहनाज को अपने प्लान से किया ढेर

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है. पिछले एपिसोड में देखा गया कि सभी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए उनकी करीबी लोग घर में आए. इस दौरान देखा गया कि आरती सिंह (Arti Singh) को सपोर्ट करने उनकी भाभी और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) ने एंट्री ली. उन्होंने घर में एंट्री के साथ ही शहनाज गिल (Shehnaz Gill) और विशाल सिंह (Vishal Singh) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

@ArtiSingh005 ki connection banke aayi season 1 ki contestant aur unki bhabhi @kashmerashah ! Dekhiye kaise Arti ki taraf se Kashmera dengi gharwalon ko muh tod jawaab aaj raat 10:30 baje.

कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) ने बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में एंट्री लेते ही आरती सिंह (Arti Singh) को खेल पर ध्यान लगाने की सलाह दी. वायरल हो रहे उनके वीडियो में देखा जा सकता है कि वो आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी बनाने में जुटी हुई हैं. इसकी शुरुआत उन्होंने शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी को फेक बताने के साथ ही कर दी. वीडियो में वो कहती दिख रही हैं कि घर के बाहर सिडनाज की जोड़ी को फेकनाज कहा जा रहा है. उनकी बातें सुनकर शहनाज उनसे नाराज हो जाती हैं और उठकर वहां से चली जाती हैं.

@imrealasim, @vishalsingh713 aur @TheRashamiDesai ne ki nominations par charcha! Kya isse hoga ghar mein koi naya hungama?

Watch this tonight at 10:30 PM.

Watch this tonight at 10:30 PM.



