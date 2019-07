KBC 11 Promo: अमिताभ बच्चन नए अंदाज और नई सोच के साथ आए नजर, कहा - अगर विश्वास है तो खड़े रहो...

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और 'कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati)' के दर्शकों के लिए खुशखबरी है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) 'केबीसी' के नए सीजन के साथ अपनी दस्तक दे चुके हैं. हाल ही में सोनी टीवी पर आने वाला जबरदस्त शो 'कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati)' का प्रोमो रिलीज हुआ है. इस प्रोमो में बिग बी नए अंदाज के साथ नई सोच लेकर दर्शकों के सामने आए हैं. इसके अलावा 'कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati)' के प्रोमो के जरिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने समाज की परिस्थितियों को बयां करते हुए एक शानदार सोच के बारे में भी बताया है. अगस्त में शुरू होने वाले शो कौन 'बनेगा करोड़पति 11 (KBC11)' ने टेलीकास्ट होने से पहले ही अपने प्रोमो से धमाल मचा दिया है.

T 3222 - Back to KBC from August .. this is the 11th Season .. come be with me !! love #KBC2019#अड़ेRaho#KaunBanegaCrorepatipic.twitter.com/cD9fg9rSFR