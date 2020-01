नेहा कक्कड़ को लेकर आई बड़ी खबर, इस कलाकार से शादी करने जा रही हैं सिंगर- देखें Video

The day when we celebrated My #30Million on #IndianIdol Sets . Also you can spot some #NeHearts who came to surprise me ???????? . Outfit : @surabhichopralabel . Jewellery : @rimayu07 . Styled by @ritzsony @styledose1 . MUAH: @vibhagusain @snigdha_hairandmakeup . ????: @piyushmehraofficial . @thecontentteamofficial @sonytvofficial . #NehaKakkar #IndianIdol11 #NehuDiaries

A post shared by Neha Kakkar (@nehakakkar) on Jan 6, 2020 at 7:03pm PST