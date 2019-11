प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट का ट्वीट, बोले- PM मोदी कभी दिल से माफ नहीं करेंगे...

भोपाल से बीजेपी (BJP) सांसद और मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के लिए नामित किए जाने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के एक्स कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी (Pm Modi) पर जमकर निशाना साधा है. तहसीन पूनावाला जब से बिग बॉस के घर से बेघर हुए हैं, तभी से वो ट्विटर पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. वो आए दिन अपने ट्वीट में जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं.

The fact that a terror accused Sadhvi Pragya ji is now on our Parliamentary committee of Defense shows all that is wrong with Modi ji's New India . Btw Modi ji was never going to forgive

"Terror Pragya" from his heart! Another lie by our PM.

