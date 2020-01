सलमान खान से बहस कर बैठीं शहनाज, बोलीं-आपकी बात नहीं मानूंगी, फिर भाईजान ने यूं लगाई क्लास- देखें Video

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की हरकतों ने सलमान खान (Salman Khan) को नाराज कर दिया है. शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टाक सलमान खान पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल से गुस्से में है. बिग बॉस 13 का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान शहनाज गिल से सख्ती से पेश आ रहे हैं. कलर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है. इस वीडियो पर लोगों के भी खूब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं.

अजय देवगन ने JNU मामले पर तोड़ी चुप्पी, Tweet कर कही यह बात...

.@BeingSalmanKhan aaj hue #ShehnaazGill ke harkaton se naraaz, aur @Sidharth_Shukla ko kiya warn.



Dekhiye aaj raat 9 baje only on #WeekendKaVaar



Anytime on @justvoot@Vivo_India@AmlaDaburIndia@bharatpeindia#BiggBoss13#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/W0IdqtsHCa