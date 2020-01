Bigg Boss 13: कश्मीरा शाह ने शहनाज को बताया फेक, तो भाई शहबाज गिल ने दिया करारा जवाब..

रिएलिटी शो 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) की प्रतिभागी शहनाज गिल (Shehnaz Gill) ने अपनी मासूमियत और प्यारे अंदाज से दर्शकों के दिलों को जीत लिया है. हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह शो में रियल नहीं हैं. यहां तक कि शो में अपनी ननद आरती सिंह को अपना समर्थन देने घर में पहुंची अभिनेत्री कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) ने भी एक हालिया एपिसोड में हुई बातचीत के दौरान शहनाज को फेक बताया. घर में जाने से पहले शहनाज के भाई शहबाज ने आईएएनएस से बात की और कहा कि वह शो में वही हैं जो वह वास्तव में हैं.

