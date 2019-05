इस कंटेस्टेंट के डांस को देख हैरान हुए मिथुन चक्रवर्ती, दिया ऐसा रिएक्शन...देखें Video

सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला फेम्स डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) अपने चरम पर आ पहुंचा है. फाइनल्स में पहुंचने के लिए बच्चे जीतोड़ मेहनत कर रहें हैं. इस हफ्ते भी नन्हें बच्चे अपना टैलेंट दिखाते नजर आएं. इस शो की जज शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), गीता कपूर(Gita Kapoor) और अनुराग बसु (Anurag Basu)ने बच्चों के टैलेंट को सराहा और उन्हें ढे़र सारी शुभकामनाएं दी. शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाले इस शो में इस बार मिथुन चक्रवर्ती (Mithun chakraborty) स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं.

बच्चों और उनके सुपर गुरुओं ने मिथुन चक्रवर्ती (Mithun chakraborty) के गानों पर डांस किया. मिथुन भी बच्चों के डांस से प्रभावित दिखे और उनकी तारीफ करते नजर आए. सुपर गुरू वैभव और कन्टेस्टेंट सक्षम ने मिथुन दा के फेम्स गाने 'जिम्मी..आजा.. ' पर डांस किया. जिसके बाद जज शिल्पा शेट्टी ने उनकी खूब तारीफ की.

Tempted to watch our Mr. Theek Hai perform with his Guru @Vaibhavghuge31 this weekend? Then tune-in to our #DiscoSpecial with the Disco King Mithunda only on #SuperDancerChapter3 at 8PM. @TheShilpaShetty@geetakapur@basuanurag@rithvik_RD@Pparitosh1@NattamardeeP@Vivekchacherepic.twitter.com/BYHuMLitfE