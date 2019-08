Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को मिली नई 'सोनू', यह एक्ट्रेस निभाएंगी किरदार

What's meant to be will always find a way, no matter what! #postoftheday #positivevibes #instadaily #insta #instagramer #actor #mumbai #blessed #likeforlikes #loveandlight #love #instagood #happy

A post shared by Palak Sidhwani (@palaksidhwani) on Jul 22, 2019 at 4:49am PDT