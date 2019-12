निर्मला सीतारमण बोलीं 'मैं ज्यादा प्याज नहीं खाती' तो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट बोले- तभी बढ़ती कीमत से फर्क नहीं...

इस समय पूरे देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्याज को लेकर संसद में जो बयान दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर #OnionPrice हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में मजाकिया लहजे में कहा था कि प्याज की बढ़ती कीमतों से व्यक्तिगत तौर पर उनपर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका परिवार प्याज-लहसुन जैसी चीजों को खास पसंद नहीं करता है. सीतारमण ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती...इसलिये चिंता न करें. मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जिसे प्याज की कोई खास परवाह नहीं है.' लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर तीखे रिएक्शन आ रहे हैं. बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने तो विपक्ष से प्याज की कीमतों को लेकर सड़क उतरने का आह्वान तक कर डाला है. यही नहीं, तहसीन पूनावाला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को गलत बताया है.

'बिग बॉस 13' को लेकर आई बड़ी खबर, सिद्धार्थ शुक्ला को भेजा घर से बाहर- जानें माजरा

The hon @FinMinIndia says she "does not eat #Onion &she comes from a family that does not eat Onions" . Is that why she is not bothered about the rising #OnionPrice ! This is clearly unacceptable and I hope the hon @FinMinIndia smt @nsitharaman ji does regret this statement ! pic.twitter.com/CIzEndwKSO