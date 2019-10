अर्चना पूरन सिंह के लिए रोमांटिक गाना गा रहे थे उदित नारायण तभी आ गईं उनकी बीवी, और फिर...देखें Video

Mahoul ko romantic banana toh koi Uditji se seekhe! Narayan family ke saath aap bhi khoob hassiye, dekhiye #TheKapilSharmaShow, Sat-Sun raat 9:30 baje. @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh

A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) on Oct 11, 2019 at 8:30am PDT