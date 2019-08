Nach Baliye 9: एरिका फर्नांडिस पर उर्वशी ढोलकिया को आया गुस्सा, दिखा डाला कोमोलिका वाला अंदाज- Video हुआ वायरल

TRUST KOMOLIKA TO NEVER LEAVE ANURAG .. STAY TUNED TO WATCH ME IN MY AVATAR ONCE AGAIN ONLY ON #nachbaliye9 @starplus @banijayasia : : : #gratitude #livinginthemoment @ektaravikapoor I dedicate this to u : : #comedancewithme #nach #music #dance #kzk #komolika #urvashidholakia9 #vamp #actor #performer #thestageisset #watch me with the handsome @the_parthsamthaan and the gorgeous @iam_ejf this weekend bring back the most memorable moments ever

A post shared by Urvashi Dholakia (@urvashidholakia9) on Jul 31, 2019 at 10:49pm PDT