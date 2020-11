कोविड-19 की वजह से गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन में लोगों का आना हुआ कम

गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन में पर्यटकों का आना एक बार फिर शुरु हो गया है. कोरोना महामारी के कारण प्रतिबंधों के बीच यहां लोगों का बंद हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों का आना शुरु हो गया है. हालांकि, हर साल की तुलना में इस साल सापुतारा हिल स्टेशन में लोगों की भीड़ कम दिख रही है. नासिक के एक आगंतुक हेतल मकवाना कहते हैं, "मैं हर साल यहां आता हूं. कोविड-19 के कारण यहां लोगों की भीड़ पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम है.

Gujarat: People visited Saputara hill station amid the restrictions due to the pandemic.



Hetal Makwana, a visitor from Nashik says, "I come here every year. The crowd is very less as compared to previous years due to #COVID19." {24.11.2020} pic.twitter.com/dWQsY3rbxG