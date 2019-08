यह मानना मुश्किल है कि मैं यहां बहरीन में हूं और मेरे प्रिय मित्र अरुण जेटली नहीं रहे: पीएम मोदी

तीन देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में बहरीन पहुंचे हैं. बहरीन की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. बहरीन में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी यह यात्रा सिर्फ सरकारों के मेलजोल के लिए नहीं है बल्कि लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए भी है. हमारे संबंध 5 हजार साल पुराने रहे हैं जिन्हें 21वीं सदी की आधुनिकता से और मजबूत बनाना है. इतना ही नहीं, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर पीएम मोदी उन्हें याद करना नहीं भूले. उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, ''यह मानना मुश्किल है कि मैं यहां बहरीन में हूं और मेरे प्रिय मित्र अरुण जेटली नहीं रहे.''

बता दें कि भारत और बहरीन ने शनिवार को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयाम को विस्तार देने के लिए बहरीन के प्रधानमंत्री शहजादे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से विस्तृत बातचीत की. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और शहजादे खलीफा की मौजूदगी में संस्कृति, अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के क्षेत्रों में सहमति-पत्रों (एमओयू) पर दस्तखत किये गये.

That was a rapturous welcome.



Thank you Bahrain! pic.twitter.com/P6R2opIFuJ