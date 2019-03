महिला ने सिर्फ 9 मिनट में दिया 6 बच्चों को जन्म, यहां हुआ हैरान कर देने वाला वाकया

टेक्सास के ह्यूस्टन में एक महिला ने छह बच्चों को एकसाथ जन्म दिया है. दुनियाभर में 4.7 अरब में से कोई एक मामला ही ऐसा होता है जब कोई महिला छह बच्चों को जन्म देती है. महिला ने अमेरिका के ‘द वुमेन्स हॉस्पिटल ऑफ टेक्सास' में छह बच्चों को जन्म दिया.

अस्पताल ने बताया कि थेलमा चैका ने 15 मार्च को स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजकर 50 मिनट से सुबह 4 बजकर 59 मिनट के बीच चार लड़कों और दो लड़कियों को जन्म दिया. थेलमा स्वस्थ है.

Did you know that the odds of having #sextuplets are estimated at one in 4.7 billion? We were honored to welcome Thelma Chiaka's four sons and two daughters early this morning! https://t.co/7RL7V3FOBkpic.twitter.com/x9QCEhpHiO