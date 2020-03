वर्ल्ड कप फाइनल में हारा भारत तो पाकिस्तान ने उड़ाया मजाक, आकाश चोपड़ा ने दिया करारा जवाब, बोले- 'जिनके घर शीशे के होते हैं...'

ICC Womens T20 World Cup Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल (Womens T20 World Cup Final) मुकाबला खेला गया. जिसमें टीम इंडिया 85 रन से मुकाबला हार गया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप चैम्पियन बना. टीम इंडिया के हारते ही पाकिस्तानी फैन्स (Pakistan Fan) भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ट्रोल करने लगे. जिस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने करारा जवाब दिया है.

India lost only one game in the tournament. So did Australia. Both teams lost to each other. India beat Aus in the tournament opener. Australia beat India in the finals. Such is life.... #WT20WC#AusvInd