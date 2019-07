JCB की खुदाई के बाद अब वायरल हुआ जेसीबी का Nagin Dance, वीडियो ने मचाया तहलका

जेसीबी को लेकर वीडियो और मीम्स वायरल हुए. पिछले महीने जेसीबी की खुदाई हैशटैग वायरल हुआ और लोगों ने इसको लेकर खूब जोक्स बनाए. जेसीबी ट्रेंड होने के बाद यूट्यूब पर जेसीबी के वीडियोज ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. उनके मिलियन व्यूज आए. लोगों ने तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर किए. #JCBKiKhudai के बाद इसका नागिन डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस बार टिकटॉक पर जेसीबी की एंट्री हुई है. जिसमें जेसीबी को नागिन डांस करते देखा गया है. टिकटॉक के इस वीडियो में एक शख्स को सपेरा दिखाया गया है और तीन जेसीबी नागिन का रोल प्ले कर रही है और पीछे नागिन गाना 'मैं तेरी दुश्मन' गाना बैकग्राउंड में बज रहा है.

