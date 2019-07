वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने की भारतीयों से अपील, बोले- 'प्लीज, आप लोग...'

आज क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. काफी सालों बाद इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा है. वहीं न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है. दोनों ही देशों ने कभी वर्ल्ड कप जीता है. ऐसे में इस बार क्रिकेट को नया चैम्पियन मिलेगा. मैच से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिम्मी नीशम ने भारतीय क्रिकेट फैन्स से खास अपील की है. उन्होंने भारतीय फैन्स से फाइनल के टिकट महंगे दानों पर अमीरों को बेचने की बजाय, वास्तविक क्रिकेट फैन्स को देने के लिए कहा है. नीशम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैन्स ने फाइनल की टिकट पहले से ही खरीद कर रखे हुए हैं और उनको लग रहा है कि फैन्स मैच से पहले टिकट को महंगे में बेच रहे हैं.

VIDEO: जसप्रीत बुमराह की बुजुर्ग फैंस ने उतारी उनकी नकल तो भारतीय गेंदबाज ने कही ये बात

Dear Indian cricket fans. If you don't want to come to the final anymore then please be kind and resell your tickets via the official platform. I know it's tempting to try to make a large profit but please give all genuine cricket fans a chance to go, not just the wealthy — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 12, 2019

I mean, I can see why people would want to make a couple of quid and that's fine, but the asking price of some I've seen is absolutely ludicrous. https://t.co/FwL2Mh7yx1 — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 12, 2019

जिम्मी नीशम ने ट्वीट करते हुए कहा- 'प्रिय भारतीय क्रिकेट फैन्स, अगर अब आप फाइनल मैच देखने नहीं आना चाहते तो कृपया थोड़ी उदारता दिखाएं और सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपने टिकट दोबारा बेचें. मैं जानता हूं ज्यादा मुनाफा देखकर लालच आ सकता है, लेकिन कृपया वास्तविक क्रिकेट प्रशंसकों को मैच में आने का मौका दें, ना कि सिर्फ अमीरों को.'

हेमा मालिनी ने सड़क पर लगाई झाड़ू, तो ट्रोलर्स बोले - 'उफ मैं तो थक गई', Video के साथ देखें मज़ेदार Memes

Mah ticket mah rules — Anand (@abhi2131) July 13, 2019

I believe most of the Indian fans will be at Lords to support you guys, genuinely !

That's not bad at all, considering we are the loudest ones out there. — Ruzzal Mehta (@RuzzalMehta) July 12, 2019

उनके ट्वीट के बाद भारतीय फैन्स के अलग-अलग रिएक्शंस आ रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा- 'मेरी टिकट मैं कुछ भी करूं.' वहीं एक यूजर ने कहा- 'मुझे विश्वास है कि कई भारतीय पैन्स लॉर्ड्स में आपको सपोर्ट करेंगे. इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं.'

शख्स ने मांगा मैरिज सर्टिफिकेट तो कर्मचारी ने उड़ाया मजाक, बोला- 'जाओ फिर करके आओ शादी..' मिली ऐसी सजा

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि उनकी टीम रविवार को यहां होने वाले विश्व कप फाइनल में प्रबल दावेदार इंग्लैंड से भिड़ने को तैयार है. ब्रिटिश मीडिया लगातार उनसे फाइनल में ‘अंडरडॉग' (छुपारूस्तम) होने से संबंधित सवाल पूछ रहा है. विलियमसन ने फाइनल मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'कई मौकों पर लोग कह रहे हैं कि कौन सी टीम बेहतर है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड प्रबल दावेदार होने का हकदार है.'