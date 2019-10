Air Force Day: आसमान में दिखा भारत का दम, अभिनंदन ने इस तरह उड़ाया MiG-21, देखें VIDEO

आज भारतीय वायुसेना का 87वां स्थापना दिवस (Air Force Day 2019) है. इस मौके पर आज ग़ाज़ियाबाद के हिंडन एयरफ़ोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताक़त प्रदर्शित की. कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दूसरे देशों के सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए और एयर शो के ख़ूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाया. शो में पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक ने अपनी ताकत दिखाई. इस मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Wing Commander Abhinandan Varthaman) ने भी मिग-21 से करतब दिखाए.

ये भी पढ़ें: सरकार द्वारा आतंकी हमलों से निपटने के तरीके में ‘व्यापक बदलाव' आया : बालाकोट पर IAF प्रमुख

पाकिस्तान के विमान को मात देने वाले विंग कमांडर अभिनंदन (Abhinandan Varthaman) ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. वायुसेना दिवस (Air Force Day) पर उन्होंने मिग-21 (MiG-21) विमान को उड़ाया. विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मात दी थी, जो टेक्नोलॉजी के मामले में मिग से काफी आगे है. इसके लिए उनको वायुसेना ने सम्मानित भी किया था.

ये भी पढ़ें: India Air Force Day 2019 Live Updates: भारतीय वायुसेना का 87वां स्थापना दिवस, आकाश में दिखाया दमखम

देखें VIDEO:

#WATCH Ghaziabad: Wing Commander #AbhinandanVarthaman leads a 'MiG formation' and flies a MiG Bison Aircraft at Hindon Air Base on #AirForceDay today. pic.twitter.com/bRpgW7MUxu